Двое из задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной

Двое из семи ранее задержанных по статье "разбой" офицеров ФСБ России написали явку с повинной и признали свою вину в содеянном. Об этом стало известно в среду на заседании Московского окружного военного суда, где рассматривается вопрос о законности судебного решения о заключении под стражу нескольких фигурантов.

По этому делу, напомним, согласно решению Московского гарнизонного военного суда, пять сотрудников ФСБ отправлены в СИЗО, еще двое - под домашний арест.

Судья, зачитывая сегодня материалы следствия, сказал, что явки с повинной оформили Маргиев и Власов.

Старший лейтенант ФСБ Артур Власов является оперативником управления "К" спецслужбы. При этом он заключен в СИЗО и суд отказался ему изменить меру пресечения на домашний арест даже несмотря на сотрудничество со следствием.

В то же время Маргиев помещен под домашний арест. Кем именно служит он, не уточняется.

Ранее сообщалось, что среди задержанных четыре бойца отрядов спецназа ФСБ "Альфа" и "Вымпел", два офицера управления "К" и сотрудник Академии ФСБ России.

Напомним, в отношении семерых задержанных сотрудников ФСБ было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ "разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере". Офицерам спецслужбы вменяется хищение средств одного из банков. Отъем наличных сотрудники замаскировали под спецоперацию. Впрочем, есть данные, что деньги были "нечистые", сотрудники ФСБ накрыли обнальную контору. Но средства решили присвоить себе.