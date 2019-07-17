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17.07.2019 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Украинским морякам продлили срок в СИЗО

Текст: Владимир Полетаев
Лефортовский районный суд Москвы продолжает рассматривать ходатайство следствия о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Еще семерым арестованным продлен срок содержания под стражей на три месяца - до 24 октября. Это Артеменко, Беспальченко, Варимез, Костышин, Сорока, Мельничук и Чулиба. Напомним, до этого на шестерых обвиняемых суд выдал санкцию на продление ареста.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Судебное заседание проходит в закрытом от публики режиме по просьбе следственного управления ФСБ. По данным РИА Новости, помимо родственников моряков и журналистов, в здании суда присутствует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Защита настаивала на отклонении данного ходатайства, так как охраняемая законом тайна предварительного следствия не может быть действительной, "когда это самое следствие фактически завершено".

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к стадии ознакомления с материалами дела. По сообщению адвоката Николая Полозова, "активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 российского уголовного кодекса (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы)". Он отметил, что "дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца".

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