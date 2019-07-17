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17.07.2019 13:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нарушившим границу украинским морякам продлили арест

Текст: Владимир Полетаев
Лефортовский районный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Шестерым из них уже продлен срок содержания в СИЗО "Лефортово" еще на три месяца - до 24 октября. В постановлении судьи названы фамилии арестованных: Гриценко, Драч, Зинченко, Головаш, Попов и Власюк.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Защита моряков настаивает на том, что они являются военнопленными и ранее просили Лефортовский суд передать дело в Московский гарнизонный военный суд.

По мнению адвокатов, все задержанные попадают под конвенцию о военнопленных, дела которых слушаются именно военными судами. Сами моряки отказались давать показания в суде, сославшись на статью 17 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Этот документ предусматривает, что военнопленный при допросе обязан сообщить только свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер. Однако Лефортовский суд отказал в передаче дела в военный суд. Согласно официальной российской позиции, задержанные не являются военнопленными, поскольку обвиняются в уголовном преступлении. Кроме того Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда признал законным решение Лефортовского суда о содержании всех 24 задержанных украинских моряков под стражей.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". После задержания катера и буксир отконвоировали в порт Керчи. Их экипажам - 22 военным морякам, а также двум прикомандированным сотрудникам Службы безопасности Украины, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к стадии ознакомления с материалами дела.

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