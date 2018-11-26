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26.11.2018 21:44
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

На одном из кораблей ВМС Украины было двое сотрудников спецслужб

Текст: Юрий Когалов

На одном из кораблей ВМС Украины, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, было двое сотрудников спецслужб. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание - действовать именно таким образом", - рассказал дипломат, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН. Он обратил внимание, что украинцы отказались от лоцмана, а границу нарушили в том месте, которое было российским еще до 2014 года.
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"Налицо грубейшая провокация. И тем не менее вы эту провокацию сознательно покрываете. Ваши действия по поддержке Украины уже приводят к ужесточению ситуации на востоке Украины", - заявил Полянский. По его словам, реакцию Запада можно воспринимать как карт-бланш Киеву продолжать подобные провокации, нагнетать обстановку, создавать угрозу для всех в этом регионе.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.


 

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