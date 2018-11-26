СБ ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе

Совет Безопасности ООН заблокировал обсуждение инцидента Керченском проливе. Выдвинутую Россией повестку дня поддержали только четыре страны, семь проголосовали "против", еще четыре воздержались.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление итогами голосования. "Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем под каким пунктом повестки дня провести сегодняшнее заседание", - отметил дипломат, добавив, что таким образом дискредитируется Совет Безопасности.

Полянский также опроверг обвинения в милитаризации Азовского моря. "На протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему так называемой милитаризации Азовского моря. И это все притом, что никаких планов по созданию там новой военно-морской базы у России нет", - заявил первый зампостпреда.

Что касается военного положения на Украине, то, по мнению дипломата, оно направлено на отмену выборов, чтобы президент Украины Петр Порошенко при своих низких рейтингах смог удержать власть своих руках. "Организовать провокацию, снова во всем обвинить Россию, надуть себе рейтинг, предстать в глазах избирателей в очередной раз спасителем нации от мифической российской агрессии и ввести военного положение. Именно это киевская власть сейчас и делает", - отметил Полянский.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.