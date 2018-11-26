Новости

Спасшему сестер и брата рязанскому мальчику дали гражданство РФ 21:36
Лукашевич: ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химоружия 21:20
В Кемеровской области при пожаре погибли четыре человека 20:55
В Крыму не исключили новых провокаций со стороны Украины 20:25
СБ ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе 20:15
В Минске открыли памятный знак Чингизу Айтматову 20:10
В Крыму будут готовиться к приему беженцев с Украины 19:48
Президент поручил создать в Москве инновационный кластер 19:43
В Москве экс-прокурор Чечни осужден за "стреляющую свадьбу" 19:36
Госдума рассмотрит поправки Путина о защите бизнесменов в декабре 19:25
В Татарстане учительницу наказали за оскорбление школьника 19:22
Объявлена причина смерти Бернардо Бертолуччи 19:17
В Москве мужчину насмерть сбила электричка 19:16
В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года 19:15
Володин пояснил, зачем Киев пошел на провокацию с кораблями 19:13
Мужчину сняли с рейса из-за слова "террорист" в подписи под селфи 19:07
Минск и Астана намерены вместе выпускать беспилотники 19:00
Минфин разрешит продажу товаров на выставках за наличные 18:50
Конверт с запиской Игоря Талькова выставят на аукцион 18:23
Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 18:14
В Петербурге состоялся Первый Российско-Индийский экономический диалог 18:11
В Петербурге вскрыты миллионные сговоры при проведении праздников 18:10
В Ростове арестовали подозреваемого в серийных убийствах девушек 18:03
МИД РФ: Варварская атака на Алеппо не должна остаться безнаказанной 17:57
"Европейский автомобиль года": определена семерка финалистов 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Чем будет отличаться новая версия самолета Sukhoi Superjet 100
Чем будет отличаться новая версия самолета Sukhoi Superjet 100
26.11.2018 20:15
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

СБ ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе

Текст: Юрий Когалов

Совет Безопасности ООН заблокировал обсуждение инцидента Керченском проливе. Выдвинутую Россией повестку дня поддержали только четыре страны, семь проголосовали "против", еще четыре воздержались.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление итогами голосования. "Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем под каким пунктом повестки дня провести сегодняшнее заседание", - отметил дипломат, добавив, что таким образом дискредитируется Совет Безопасности.

Полянский также опроверг обвинения в милитаризации Азовского моря. "На протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему так называемой милитаризации Азовского моря. И это все притом, что никаких планов по созданию там новой военно-морской базы у России нет", - заявил первый зампостпреда.

Фото: Depositphotos.com
МИД РФ: Киев ответственен за негативное развитие ситуации в Азовском море

Что касается военного положения на Украине, то, по мнению дипломата, оно направлено на отмену выборов, чтобы президент Украины Петр Порошенко при своих низких рейтингах смог удержать власть своих руках. "Организовать провокацию, снова во всем обвинить Россию, надуть себе рейтинг, предстать в глазах избирателей в очередной раз спасителем нации от мифической российской агрессии и ввести военного положение. Именно это киевская власть сейчас и делает", - отметил Полянский.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Президент поручил создать в Москве инновационный кластер
В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября