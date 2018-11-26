Порошенко подписал указ о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко пописал указ о введении военного положения в связи с событиями возле Керченского пролива . Об этом говорится на сайте главы государства.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения", - отмечается в документе. Указ вступит в силу с момента его опубликования, однако предварительно это решение должна одобрить Верховная рада. Действовать военное положение будет в течение 60 дней (с 26 ноября 2018 по 25 января 2019 года).

Генштабу Украины поручено организовать противовоздушную оборону, провести учебные сборы с резервистами, а госпогранслужбе - усилить охрану границы.

Военное положение позволяет Киеву менять режим работы различных предприятий, учреждений и организаций, вводить комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения как граждан, так и иностранцев, проверять документы, проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

В связи с инцидентом Россия созывает заседание СБ ООН, на котором будут рассматриваться провокационные действия Киева.