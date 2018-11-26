Россия будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность. Об этом заявило министерство иностранных дел РФ в связи с провокацией в Керченском проливе.

"Россия неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива, - указали в министерстве. - Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине. Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 г. президентских выборов выглядит весьма одиозно".

Россия потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся ситуации.

МИД также потребовал от киевских властей привлечь к ответственности радикалов, напавших на российские диппредставительства. Ранее, как писала "РГ", украинские радикалы устроили пикет у здания генконсульства России в Одессе. В акции приняли участие около 200 человек. Они требовали встречи с консулом, а затем бросили на территорию дымовую шашку и несколько петард. Схожая ситуация сложилась возле здания генконсульства РФ в Харькове.

"Требуем от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - указали на Смоленской площад.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов.

Все суда-нарушители задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт.