Новости

Власти ответили на видео с карабкающимся в больницу колясочником в Уфе 14:26
Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности школ и детских садов 14:21
Emmy International проведет отборочный тур в Санкт-Петербурге 14:20
Печать из Византии нашли на раскопках Великого Новгорода 14:19
Украина смогла обойтись без российских автомобилей только 4 дня 14:18
Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 14:17
Глава Крыма поручил упорядочить пассажироперевозки с границы Украины 14:13
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам 14:11
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе 14:10
В Кирове мужчина наехал на пристава на арестованном автомобиле 14:07
В Кировской области будут судить преподавателя за избиение учеников 14:04
А теперь горбатый. Универсал Mercedes CLA получил мощнейший мотор 14:00
Кузнецова: Состояние отравившихся в крымском лагере детей стабилизировано 13:58
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах 13:57
В Архангельской области заброшенный сельмаг превратят в музей 13:53
В Петербурге лжеполицейские обманули ветерана войны 13:51
Ярославское УФСИН начало проверку нового факта избиения осужденных 13:50
Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу фестиваля в Сан-Себастьяне 13:46
В Судане противоборствующие стороны подписали политическое соглашение 13:43
В мобильном приложении Петербурга появилась "Экстренная помощь" 13:40
В красноярском зоопарке из вольера сбежал ягуар 13:36
Назван претендент на роль принца в новой "Русалочке" 13:33
Названы самые аварийные дороги в Подмосковье 13:31
В Уфе преподавателя вуза осудят за взятки в 1,2 миллиона рублей 13:30
Билл Гейтс впервые опустился на третью строку рейтинга миллиардеров 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 14:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бережливая медицина по-борски

Как в больницах и поликлиниках сокращают издержки
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 155(7913)
Помните, как в СССР все говорили о "научной организации труда"? Теперь эта идея на новом этапе развития воплотилась в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", причем речь идет не только о промышленности, но обо всех основных сферах, в том числе социальных - здравоохранении и образовании.
Теперь кабинет для забора крови расположен на первом этаже, что удобно для пациентов. Фото: Антон Дерябин/РГ Теперь кабинет для забора крови расположен на первом этаже, что удобно для пациентов. Фото: Антон Дерябин/РГ
Теперь кабинет для забора крови расположен на первом этаже, что удобно для пациентов. Фото: Антон Дерябин/РГ

Суть нацпроекта сводится к сокращению издержек и временных затрат, исключению из производственного процесса ненужных операций. Элементарное наведение порядка, которое без особых финансовых вливаний заметно улучшает результаты. На прошедшем недавно в Нижнем Новгороде форуме "Производительность 360" об успешном опыте внедрения бережливых технологий в медицинском учреждении убедительно рассказал замдиректора "Научный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина" Игорь Дорошев. Достаточно привести всего две цифры: если раньше там на одного пациента приходилось 84 документа, которые заполняли все участники процесса, то затем число удалось сократить до 29. Врачей избавили от ненужной бумажной работы. В то же время среднее количество операций в день выросло с 27 до 52 - а это спасенные жизни (подробнее - в статье "Операция очередь" в ежедневном выпуске "РГ" от 4 июля).

Фото: Сергей Куксин
Онкологическая помощь становится доступнее и эффективнее

Вдохновившись этим примером, мы решили узнать, как федеральный проект "Бережливая поликлиника" реализуется в Нижегородской области. Новые подходы подразумевают максимально доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, качественное оказание медицинской помощи, приоритет - профилактическим мероприятиям. Одной из первых в нашем регионе к проекту подключилась Борская центральная районная больница, куда и отправился корреспондент "РГ". Каковы результаты?

- В прошлом году мы сделали открытую регистратуру. После этого значительно изменилась организация труда, - рассказывает заместитель главного врача ЦРБ по поликлинической работе Наталья Немойкина. - Если раньше медицинский регистратор один общался с пациентами, принимал звонки, подбирал первичную документацию и выписывал талон, то сейчас функционал разделен между работниками открытой регистратуры. К стойке информации, чтобы что-нибудь уточнить, пациенты могут подойти, минуя регистратуру. Раньше они стояли в очереди, теперь на их вопросы ответит работник, оперирующий компьютером. Время же обслуживания в регистратуре резко сократилось. Очередей теперь практически нет.

По словам Натальи Алексеевны, картохранилище теперь вынесено в отдельную комнату. В ней же стоит компьютер, сверяясь с которым работница находит карточку и относит ее врачу. Раньше картотеки были по участковым адресам и по отдельным категориям (ветераны ВОВ, диабетики и другие). Теперь - только по участкам. Каждому участку присвоен свой цвет. Плюс есть буквенное и числовое картирование - так удобнее искать: сверху на картах указаны первые буквы фамилии, а внизу последние две цифры года рождения.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
К Всероссийской диспансеризации подключили семь министерств

Борчане сделали и call-центр. Он пока ориентирован на одну поликлинику, но в ближайшее время будет единым на весь район, включая детские лечебные учреждения. По трем номерам операторы отвечают на звонки целый день с 7 часов утра. Принимают и вызовы "неотложки", записывают на ряд обследований и на прием к врачу. Сократились лишние походы в поликлиники, поскольку теперь есть прямая связь "пациент - медучреждение".

Второй заметный проект, который реализован в поликлинике, - оптимизация работы процедурного кабинета. С четвертого этажа его перенесли на первый для удобства пациентов. Раньше в одном помещении проводились процедуры, в другом - брали кровь на анализ. Это было неудобно - потоки людей пересекались, в том числе и из-за отсутствия предварительной записи. Нагрузка на медперсонал была очень неравномерной. Сейчас в процедурном отделении появились три кабинета: в одном находится регистратура, в другом проводятся процедуры, а в третьем производится забор крови. Время и потоки разделены.

- Начали формировать электронные документы на анализы, отправляем эти заявки в лабораторию, потом происходит штрихкодирование пробирок, и они централизованно доставляются к месту анализа - курьеру уже не надо за ними ездить. Результаты потом можем распечатывать на компьютере, - добавила зам главврача.

Фото: iStock
Матвиенко: Диспансеризация должна стать гражданским долгом

Сократилось и время пребывания пациентов в стационаре. Раньше они могли лежать там и месяц. Сейчас, если человек ложится на плановую госпитализацию, то он заранее сдает большую часть анализов и с результатами приходит в стационар, где получает конкретную адресную помощь. Онкобольные же госпитализируются полностью обследованными.

Разработаны стандарты операционных процедур, постоянно идет их улучшение. Среди врачей регулярно проводится обучение по стандартам оказания медицинской помощи и клиническим рекомендациям. Ускорилась процедура диспансеризации: теперь пациенту большая часть необходимых услуг предоставляется прямо в кабинете медицинской профилактики.

- Но еще есть куда развиваться, - сказала в конце беседы Наталья Немойкина. - У части врачей нет компьютеров. Мы будем внедрять электронный документооборот, что значительно сократит количество дублирующих документов и ускорит все процессы. Будет сделана локальная сеть, мы закупим 250 компьютеров для оборудования рабочих мест. Переход на региональную медицинскую информационную систему (РМИС) позволит формировать документы в автоматическом режиме, рукописная работа уйдет на второй план. Все это планируем сделать до конца текущего года. Еще до августа начнем в пилотном режиме тестировать систему РМИС на конкретных рабочих местах врачей и сестринских постах.

Между тем

В начале этого года Борская ЦРБ приобрела мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на базе автобуса ПАЗ. С 1 февраля он начал курсировать по району, в отдаленные деревушки. В этом "пазике" есть место для ожидания приема, биотуалет, смотровая, кабинет для приема пациентов, медоборудование для оказания неотложной помощи, включая дефибриллятор и ручные дыхательные аппараты. Есть набор для забора крови, холодильник, электрокардиограф, аппарат для обеззараживания воздуха. Пациенты довольны: медпомощь с акцентом на профилактику стала доступнее.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Парламентарии оценили идеи Володина по поправкам в Конституцию
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США