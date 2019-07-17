Помните, как в СССР все говорили о "научной организации труда"? Теперь эта идея на новом этапе развития воплотилась в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", причем речь идет не только о промышленности, но обо всех основных сферах, в том числе социальных - здравоохранении и образовании.

Суть нацпроекта сводится к сокращению издержек и временных затрат, исключению из производственного процесса ненужных операций. Элементарное наведение порядка, которое без особых финансовых вливаний заметно улучшает результаты. На прошедшем недавно в Нижнем Новгороде форуме "Производительность 360" об успешном опыте внедрения бережливых технологий в медицинском учреждении убедительно рассказал замдиректора "Научный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина" Игорь Дорошев. Достаточно привести всего две цифры: если раньше там на одного пациента приходилось 84 документа, которые заполняли все участники процесса, то затем число удалось сократить до 29. Врачей избавили от ненужной бумажной работы. В то же время среднее количество операций в день выросло с 27 до 52 - а это спасенные жизни (подробнее - в статье "Операция очередь" в ежедневном выпуске "РГ" от 4 июля).

Вдохновившись этим примером, мы решили узнать, как федеральный проект "Бережливая поликлиника" реализуется в Нижегородской области. Новые подходы подразумевают максимально доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, качественное оказание медицинской помощи, приоритет - профилактическим мероприятиям. Одной из первых в нашем регионе к проекту подключилась Борская центральная районная больница, куда и отправился корреспондент "РГ". Каковы результаты?

- В прошлом году мы сделали открытую регистратуру. После этого значительно изменилась организация труда, - рассказывает заместитель главного врача ЦРБ по поликлинической работе Наталья Немойкина. - Если раньше медицинский регистратор один общался с пациентами, принимал звонки, подбирал первичную документацию и выписывал талон, то сейчас функционал разделен между работниками открытой регистратуры. К стойке информации, чтобы что-нибудь уточнить, пациенты могут подойти, минуя регистратуру. Раньше они стояли в очереди, теперь на их вопросы ответит работник, оперирующий компьютером. Время же обслуживания в регистратуре резко сократилось. Очередей теперь практически нет.

По словам Натальи Алексеевны, картохранилище теперь вынесено в отдельную комнату. В ней же стоит компьютер, сверяясь с которым работница находит карточку и относит ее врачу. Раньше картотеки были по участковым адресам и по отдельным категориям (ветераны ВОВ, диабетики и другие). Теперь - только по участкам. Каждому участку присвоен свой цвет. Плюс есть буквенное и числовое картирование - так удобнее искать: сверху на картах указаны первые буквы фамилии, а внизу последние две цифры года рождения.

Борчане сделали и call-центр. Он пока ориентирован на одну поликлинику, но в ближайшее время будет единым на весь район, включая детские лечебные учреждения. По трем номерам операторы отвечают на звонки целый день с 7 часов утра. Принимают и вызовы "неотложки", записывают на ряд обследований и на прием к врачу. Сократились лишние походы в поликлиники, поскольку теперь есть прямая связь "пациент - медучреждение".

Второй заметный проект, который реализован в поликлинике, - оптимизация работы процедурного кабинета. С четвертого этажа его перенесли на первый для удобства пациентов. Раньше в одном помещении проводились процедуры, в другом - брали кровь на анализ. Это было неудобно - потоки людей пересекались, в том числе и из-за отсутствия предварительной записи. Нагрузка на медперсонал была очень неравномерной. Сейчас в процедурном отделении появились три кабинета: в одном находится регистратура, в другом проводятся процедуры, а в третьем производится забор крови. Время и потоки разделены.

- Начали формировать электронные документы на анализы, отправляем эти заявки в лабораторию, потом происходит штрихкодирование пробирок, и они централизованно доставляются к месту анализа - курьеру уже не надо за ними ездить. Результаты потом можем распечатывать на компьютере, - добавила зам главврача.

Сократилось и время пребывания пациентов в стационаре. Раньше они могли лежать там и месяц. Сейчас, если человек ложится на плановую госпитализацию, то он заранее сдает большую часть анализов и с результатами приходит в стационар, где получает конкретную адресную помощь. Онкобольные же госпитализируются полностью обследованными.

Разработаны стандарты операционных процедур, постоянно идет их улучшение. Среди врачей регулярно проводится обучение по стандартам оказания медицинской помощи и клиническим рекомендациям. Ускорилась процедура диспансеризации: теперь пациенту большая часть необходимых услуг предоставляется прямо в кабинете медицинской профилактики.

- Но еще есть куда развиваться, - сказала в конце беседы Наталья Немойкина. - У части врачей нет компьютеров. Мы будем внедрять электронный документооборот, что значительно сократит количество дублирующих документов и ускорит все процессы. Будет сделана локальная сеть, мы закупим 250 компьютеров для оборудования рабочих мест. Переход на региональную медицинскую информационную систему (РМИС) позволит формировать документы в автоматическом режиме, рукописная работа уйдет на второй план. Все это планируем сделать до конца текущего года. Еще до августа начнем в пилотном режиме тестировать систему РМИС на конкретных рабочих местах врачей и сестринских постах.

Между тем

В начале этого года Борская ЦРБ приобрела мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на базе автобуса ПАЗ. С 1 февраля он начал курсировать по району, в отдаленные деревушки. В этом "пазике" есть место для ожидания приема, биотуалет, смотровая, кабинет для приема пациентов, медоборудование для оказания неотложной помощи, включая дефибриллятор и ручные дыхательные аппараты. Есть набор для забора крови, холодильник, электрокардиограф, аппарат для обеззараживания воздуха. Пациенты довольны: медпомощь с акцентом на профилактику стала доступнее.