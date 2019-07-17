Пермское кафе принесло извинения за "божественную шаруму"

Владелица кафе, рекламировавшего "божественную шаурму", принесла извинения верующим, чьи чувства оказались оскорблены, сообщает РИА Новости.

Напомним, на минувшей неделе "РГ" была сообщала о резонансе, который возник в городе из-за рекламного плаката. На нем была модель в образе святой рядом с изображением фастфуда. Реклама вызвала резкое неприятие у представителей пермской епархии.

Плакатом заинтересовались и в антимонопольном ведомстве. В июле именно для этого будет созван экспертный совет при пермском УФАС. Специалисты решат, есть или нет нарушение действующего законодательства в рекламном изображении.