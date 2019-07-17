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17.07.2019 13:17
Проект: В регионах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подтвердило соответствие систем менеджмента международным стандартам

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" прошло ресертификационный аудит систем менеджмента. Предприятие полностью подтвердило соответствие деятельности в сфере экологии, энергосбережения, профессиональной безопасности и охраны труда международным стандартам - ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

По итогам проверки было выдано заключение о продлении срока действия сертификатов.

Внешний аудит систем менеджмента выполнялся группой экспертов независимой Ассоциации по сертификации. Проверка проводилась в Аппарате управления акционерного общества, а также на Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Омского районного нефтепроводного управления (РНУ). На Омской ЛПДС аудиторы посетили эколого-аналитическую лабораторию, магистральную насосную, резервуарный парк. Оценивалась эффективность внедренных систем менеджмента.

"Действующие системы менеджмента предприятия отвечают главным критериям международных стандартов - высокий уровень вовлеченности руководства и приверженность работников целям и задачам систем. Персонал акционерного общества во время аудита продемонстрировал открытость и заинтересованность в объективных результатах, готовность к конструктивному диалогу", - подчеркнул руководитель аудиторской группы Виктор Салихов.

Было отмечено комплексное решение задач по направлениям рационального природопользования, энергоэффективности и охраны труда. Предприятие обеспечивает стабильное выполнение энергосберегающих и экологических показателей, уделяет большое внимание организации социально значимых экологических акций - субботников, открытых уроков для школьников, тематических производственных экскурсий. На постоянной основе к генерированию инновационных идей привлекаются молодые специалисты предприятия. Предлагаемые ими разработки внедряются в производственную деятельность общества.

Кроме того, АО "Транснефть - Западная Сибирь" активно применяет интерактивные и дистанционные системы обучения персонала. За 2018 год только по направлениям рационального природопользования и экологической безопасности обучение прошли 279 работников.

Достижения предприятия в сфере экологии, охраны труда, энергосбережения отмечены дипломами конкурсов различных уровней - от городских до федеральных. По итогам эффективной работы в 2018 году акционерное общество было награждено тремя дипломами ПАО "Транснефть".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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