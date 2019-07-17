Чем радует "маленькая жизнь" в сибирских мегаполисах

Невероятно бирюзовое озеро на окраине Новосибирска нынче стало самым популярным местом для фотосессий. О "Сибирских Мальдивах" написала даже The New York Times. Правда, это не курорт, а золоотвал, и неземная вода с солями разъедает кожу, но сибирякам это нипочем. А есть ли в мегаполисах места, где можно не только сфотографироваться, но и по-настоящему почувствовать лето? В атмосферу лучшего времени года окунулись наши корреспонденты.

Омск: Как стать звездой

С наступлением теплых дней в исторической части Омска стартовал грандиозный творческий проект "Любинский.Live". На улице Ленина, в районе Любинского проспекта, в Воскресенском сквере и сквере Дзержинского по субботам с утра до поздней ночи - марафон развлечений.

В Омске давно мечтают сделать улицу Ленина пешеходной. Однако из-за неудачной транспортной развязки "омский Арбат" пока радует горожан только по праздникам. Во время таких мероприятий как Парад национальностей, городской "Пикник", "Ночь музыки", "День омича" и "Вкусный Любинский" горожане танцуют на улице Ленина сальсу и хастл, играют рок, смотрят спектакли и даже загорают прямо на газонах.

Почувствовать себя звездой здесь может каждый омич. По вечерам площадка "Открытый микрофон" предлагает всем желающим продемонстрировать землякам свои таланты.

А еще горожане могут стать участниками первого в регионе интерактивного спектакля-променада в наушниках "Хранители. Омск".

- Особенность спектакля в том, что зрители всегда находятся в движении, - рассказали "РГ" в театре "Галерка". - Маршрут протяженностью три с половиной километра проходит среди самых масштабных в истории театра декораций: улицы Омска, исторические здания, скверы, набережная Иртыша.

В центре молодежной жизни города - Камергерском переулке - по выходным выступают топовые и начинающие омские артисты, музыканты, диджеи, а также проходят кофейные фестивали, воркшопы и лектории.

А в городском парке на Королева по традиции открылся сезон концертов под открытым небом. Послушать десятичасовые марафоны классической музыки и джаза в парк приходят тысячи меломанов. Концертным залом для них становятся лужайки и тропинки на зеленой территории, занимающей пять гектаров.

В августе горожан ждет еще один неформатный проект - Большой симфонический парк. Играть для омичей будут три оркестра - камерный, духовой и симфонический.

Новосибирск: Попробуй сезон на вкус

Часто от новосибирцев можно услышать: "Летом и у нас хорошо". И с этим не поспоришь. На три мимолетных месяца серый и пыльный город исчезает - по крайней мере, его центр "наряжается" в клумбы, украшает себя вазонами с пестрыми петуньями и яркими шафранами. Вечером можно назначить встречу с друзьями у фонтана в Первомайском сквере и здесь же закружиться в вальсе под песни местных исполнителей, послушать джаз, который льется из "Тихого дворика", выйти на Красный проспект или улицу Ленина, где полно заведений на разный вкус.

Вот уж на что богат Новосибирск, так на рестораны, бары и кофейни, которые спешно "выходят" на воздух и заставляют тротуары столиками, скамейками. Отовсюду - запах кофе, жареных шашлыков, стейков, бургеров, супа фо. Неспешные разговоры под легкое сухое и пузырьки шампанского, оживленные беседы под рок уличных музыкантов перетекают за полночь, которую разрезает звонкий гул моторов бешено несущихся по городу байкеров.

А можно провести время с пользой: например, записаться на экскурсию от Музея города. Нынче вариантов много, как никогда. В июле - второй фестиваль пеших экскурсий. Полюбившиеся горожанам прогулки расписаны на месяц вперед: например, "По купеческим кварталам", вдоль домов вековой давности, по Михайловской набережной, путешествие-расследование с выяснением подробностей таинственной весны 1918-го, с частушками и лозунгами в кварталах НКВД "Бэтмен в сибирском Чикаго". На автобусе можно съездить в Ботанический сад или на Новосибирскую ГЭС, а на теплоходе пройти три камеры Шлюза или увидеть шесть новосибирских мостов.

Кстати, рассказ гида по дороге на Новосибирскую ГЭС вполне в летнем духе: легкий, забавный и про любовь - пусть и необычную. Невероятно, но факт: рабочий впал в экстаз на открытии ТЭЦ-1 в 1926 году, нежно обнимал турбоагрегат и шептал ему ласковые слова, не обращая внимания на представителей официальных делегаций.

Барнаул: Утонули в удовольствиях

Сибиряки уверены: пляжный сезон можно провести, не выезжая из мегаполиса. Например, в Барнауле и пригороде работает около десятка открытых бассейнов с фудкортами и спа-зонами, а также закрытый аквапарк. В исторической части города стоит просто подняться на крышу торгового центра, чтобы попасть на пляж. Или отправиться в парк спорта рядом со школой Смертина, где работает комплекс открытых бассейнов. А если местечка у воды в городе вам не досталось, тогда принять солнечные и водные ванны можно на берегу Оби, буквально в пятнадцати минутах езды от центра.

Надоело загорать - укройтесь под сенью деревьев в городских парках. Барнаульцы обожают парк "Лесная сказка": местные жители - львы и тигры, обезьяны и дикобразы, пеликаны и фламинго - каждые летние выходные наблюдают за самыми невероятными развлечениями, которые придумывают для себя люди. Например, за чемпионатом по переноске жен.

Не хватает экзотики - можно поехать на страусиное ранчо, в питомник редких птиц. А любители активного отдыха могут прогуляться по "трассе здоровья" в сосновом бору в нагорной части города. А на закате, когда спадет жара, отправиться в нагорный парк: прогулка по тридцати лестничным пролетам и набережной Оби - чем не спортивная тренировка? Бонусом станет прекрасный вид на вечерний Барнаул, красавицу Обь и мост с подсветкой.

А для умников, которые и летом жаждут знаний, Барнаул тоже приготовил сюрпризы: здесь есть уникальные музеи. Например, музей пчеловодства или музей автоугона имени Юрия Деточкина.

Кемерово: Выходи играть во двор!

Кемеровчане знают, что для хорошего летнего настроения нужна только хорошая компания. С 2012 года все лето по вечерам волонтеры и бойцы молодежного студенческого отряда "Темп" играют с детворой, устраивают конкурсы, викторины, квесты, уроки здоровья, безопасности, танцуют и поют. В Кемерове подсчитали, что за семь лет участниками проекта "Выходи играть во двор!" стали более пяти тысяч юных горожан.

- В нашем отряде - старшеклассники и студенты педагогических ученых заведений, все они - выпускники Школы вожатых, - рассказала "РГ" руководитель проекта Екатерина Тятюшкина. - Набор в эту школу мы объявляем в соцсетях еще зимой, а потом слушатели три месяца учатся у профессиональных педагогов, психологов и других специалистов. А летом вожатые работают на девятнадцати площадках в шести районах. Выбираем те дворы, где много детей.

Этим летом на дворовых площадках Кемерова ежедневно с пяти до восьми часов вечера с детьми занимаются шестьдесят волонтеров. У каждой недели - своя тема: спорт, творчество, экология, профориентация. Всего - больше десяти направлений.

- Вместо виртуальных игр дети играют во вполне реальные - ту же лапту или вышибалы, о которых многие из них до сих пор и понятия не имели, - продолжает Екатерина Тятюшкина. - И родители могут быть спокойны: волонтеры не оставляют своих подопечных ни на минуту.