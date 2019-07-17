Фестиваль "Дым над водой" соберет в Ленобласти 10 тысяч человек

Второй музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" пройдет 27-28 июля в самом красивом месте Ленинградской области: на склоне холма у озера Красное, неподалеку от горнолыжного курорта Коробицыно. Организатор этого музыкального open-air - симфонический оркестр "Таврический". Однако не надо думать, будто публике представят только симфоническую музыку. По задумке устроителей, фестиваль-кроссовер соединит на своих площадках рок, джаз, поп-музыку, показав слушателям, из какого источника растут и чем питаются гармонии всех этих направлений.

Среди специальных гостей фестиваля - португальская группа Blind Zero, обладатель музыкальной премии MTV Europe-2003 в номинации "Прорыв года", виртуозный скрипач из Португалии Педро Карнейро, рок-сенсация 2019 года группа "Гарин и Гиперболоиды", победитель конкурса прошлогоднего фестиваля "Дым над водой" рок-группа OYA. А также - Альберт Асадуллин, исполнитель партии Орфея в первой советской рок-опере, Иван Ожогин, лауреат премии "Золотая маска", пианист, скрипач и шоумен из США Дмитрий Гайворонский, участники музыкального проекта "Голос" - Этери Бериашвили и Дмитрий Янковский.

По словам художественного руководителя фестиваля, главного дирижера оркестра "Таврический" Михаила Голикова, фестиваль "Дым над водой" призван не просто соединить такие, казалось бы, несоединимые жанры как симфоническая музыка и рок, но и объединить публику, являющуюся сторонниками того или иного направления.

- Послушать симфоническую музыку в рок-обработках, в том числе и в исполнении известных групп - это своего рода обратная связь, взаимодействие двух жанров, - говорит он. - Аудиторию, которая любит симфонические оркестры, мы приглашаем приехать в красивейшее место и открыть новые возможности звучания симфонической музыки. С другой стороны, фанатам рока мы предоставим возможность увидеть самые разные грани их любимой музыки. Возможно, именно на нашем фестивале они откроют для себя классику, в них пробудится интерес к академической музыке. Наконец, объединение в одном событии двух таких разных аудиторий полезно с точки зрения воспитания межпоколенческого взаимопонимания.

Надо сказать, что на фестивале в этом году будут работать три площадки, в том числе - одна детская, на которой пройдет конкурс школьных музыкальных рок- коллективов. А на одной из взрослых площадок помимо концертов запланировано "народное караоке". В ходе его вся публика сможет приобщиться к хоровому пению известных роковых хитов Виктора Цоя, группы "Земляне" и других.

Евгений Чайковский, председатель комитета по культуре Ленинградской области, считает, что фестиваль "Дым над водой" - весьма успешное начинание. По его словам, уже после первого проведения этот фестиваль превратился в бренд Ленинградской области, успешно вписавшись в карту культурной жизни региона.

- Надеемся, что на наш фестиваль соберется до 10 тысяч участников, - сказал он. - Очень надеемся, что он станет традиционным на Ленинградской земле. Нам нужен такой опен-эйр. Тем более, место его проведения - на границе трех районов Всеволожского, Выборгского и Приозерского создает прекрасные возможности и для местных жителей, и для обитателей многочисленных загородных летних лагерей. А что касается гостей, то для всех мы постараемся обеспечить удобную транспортную доступность: в частности, от станций Рощино и Сосново каждые полчаса будут ходить бесплатные автобусы-шатлы до места проведения фестиваля.