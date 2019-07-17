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17.07.2019 22:44
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Гацкан покинет "Ростов" после матча против "Спартака"

Текст: Максим Домчев

Молдавский полузащитник "Ростова" Александр Гацкан покидает "Ростов", за который выступал 11 лет. Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ.

Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году. В Россию он перебрался в 2004 году, когда подписал контракт с московским "Спартаком". Однако в составе "красно-белых" не провел ни одного матча и был отправлен в челябинский "Спартак" в аренду. Оттуда он перебрался в казанский "Рубин".

Фото: AP
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В составе "Ростова" футболист провел 314 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 результативных передач, став обладателем Кубка России и серебряных медалей чемпионата страны. На его счету 65 матчей и пять голов за национальную команду Молдавии.

Сам Гацкан тепло попрощался с болельщиками и сообщил, что в его карьере наступает новый этап.

"Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе "Ростова". Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку, и она очень помогала", - приводятся слова Гацкана на сайте "Ростова".

Александр отметил, что не собирается завершать карьеру. По словам футболиста, он хочет получать больше игрового времени.

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