Ученые в предвкушении великих открытий, которые может преподнести исследование пещеры под федеральной трассой "Таврида", обнаруженной в прошлом году. Она уже оказалась самой древней из известных сегодня на территории России. Найденные в залах подземелья останки животных старше любых других находок в нашей стране и даже в Европе. А что если и заселение континента человеком шло через южнорусские степи? Ответ на этот вопрос могут дать новые находки в пещере.

Капсула вне времени

На самом деле новость об открытии в Крыму древнейшей из известных пещер взбудоражила научный мир даже больше, чем все политические процессы, бушующие вокруг полуострова последние пять лет. Сообщение ученых об идентифицированных останках найденного в пещере ископаемого предка современных страусов Pachystruthio dmanisensis прочитали рекордные 400 миллионов пользователей всемирной паутины. Крымские ученые даже не ожидали такого взрывного интереса к этой теме.

- За последний год с момента обнаружения пещеры в Европе прошло две научные конференции, посвященные крымскому открытию, - рассказал председатель регионального отделения Русского географического общества, декан географического факультета Крымского федерального университета (КФУ) Борис Вахрушев. - Мы узнали о них от наших московских коллег.

Что же так взволновало мировую научную мысль? Все дело в возрасте открытого подземелья и обнаруженных в нем уникальных находках. Сегодня пока еще безымянная пещера совершенно точно является самой древней из известных на территории России. Ее возраст предварительно оценивается в 5-6 миллионов лет. Найденных в ней окаменевших останков доисторических животных - 1,5-2 миллионов лет.

- До сих пор самые древние ископаемые находки на территории России имели возраст не более 600 тысяч лет, - говорит палеонтолог, старший научный сотрудник КФУ Дмитрий Старцев. - В этой пещере возраст находок в три раза больше.

Специалистам еще предстоит провести радиоуглеродный анализ для установления более точных временных промежутков. Но уже известно, что какое-то время пещера была затоплена, затем снова осушена. Хищники, чьи останки нашли ученые, жили в подземелье, здесь было их логово. Об этом свидетельствуют обглоданные и раскрошенные кости травоядных, которыми звери питались. Это было время, когда по климату Крым напоминал сегодняшнюю Африку, а растительный и животный мир - саванну. И уже около миллиона лет пещера изолирована от всего внешнего мира. Эта временная капсула образовала внутри подземелья неповторимую экосистему, своеобразный естественный музей, продолжающий преподносить сюрпризы. Одним из них стал неизвестный науке фосфатный минерал, образовавшийся в результате взаимодействия помета доисторических летучих мышей с природными материалами, из которых сложена пещера.

- Образовалась тонкая корка уникальных фосфатных минералов, пронизанных некими бактериальными матами, - рассказал председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин. - Здесь еще все это развивается. Мы стараемся объяснить продолжающиеся процессы. Мы еще не знаем всю минералогию. Это ни на что не похожее образование.

В поисках человека

Главный вопрос, который не дает покоя ученым: могут ли быть найдены в пещере такие же древние следы человека? Ведь неподалеку находится стоянка первобытных людей, известная науке, как "Волчий грот". Но она было жилищем неандертальцев, ее возраст около 50 тысяч лет, а пещера куда старше.

Новые открытия могут дать раскопки внутри карстового лабиринта и у его входа. Каменный пол подземелья покрыт толстым слоем ила вперемешку с инородными включениями. Именно там могут скрываться новые открытия.

- Если найдем артефакт, связанный с деятельностью человека, это будет древнейшая стоянка в Восточной Европе. На Западе это уже поняли и держат ушки на макушке, - рассказал Борис Вахрушев. - До сих пор считалось, что заселение Европы шло через Гибралтарский пролив, который тогда был сушей. Но там обнаружены стоянки человека 400 тысяч лет. А у нас возраст стоянок на Северном Кавказе 800 тысяч лет. Если в Крыму найдут следы человека возрастом старше миллиона лет, можно будет говорить о том, что заселение Европы шло через Кавказ и южнорусские степи.

Подготовят для туристов

Чтобы пролить свет на все тайны крымского подземелья, ученым потребуются годы упорного труда. Тем более, что сама пещера пока приоткрыла миру лишь малую свою часть. Сегодня обследовано около 1,3 километра проходов. Специалисты создают карту подземелья, в том числе, ее трехмерную модель, используя метод электротомографии. В этом крымчанам помогают сибирские ученые.

- Мы обнаружили подземные аномалии, которые еще нужно интерпретировать, - рассказал научный сотрудник лаборатории электромагнитных полей Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН Алексей Фаге. - Возможно, это новые ходы пещеры.

На продолжение исследований и создание на базе пещеры многофункционального научного и туристического комплексов государство выделило 150 миллионов рублей.

- Комплекс включит ландшафтный парк, палеонтологический музей, где будут демонстрироваться обнаруженные в пещере находки, и сам туристический маршрут по пещере, - поделился планами доцент факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Игорь Вахрушев.

На реализацию всего проекта отводится 4-5 лет. Но первых туристов ответственные за его осуществление специалисты рассчитывают принять уже в конце 2020-го - начале 2021 года. А пока в Крымском федеральном университете готовятся встретить гостей с собственным логотипом нового туристического объекта. Им может стать саблезубый котенок Таврик, чьи окаменевшие останки найдены в пещере.

- Возможно, что логотипов будет два, - говорит бренд-менеджер проекта Алена Воробьева. - Один, более строгий, для научных изысканий. Второй, более развлекательный, для туристической составляющей проекта. Но оба они будут исполнены в едином ключе.

Изображения Таврика в дальнейшем могут появиться на рюкзаках, кружках, футболках и прочих сувенирах.

- Мы подумали, что очень символично выбрать в этом качестве именно котенка, потому что у нас уже есть кот Мостик, сопровождающий строительство Крымского моста, - поделился мыслями руководитель проекта Геннадий Самохин.

Пока Таврик - лишь один из вариантов логотипа, и окончательный выбор еще не сделали.

Цифра

150 миллионов рублей выделено на дальнейшие исследования пещеры и создание на ее базе научного и туристического комплексов.

Кстати

В ближайшее время у пещеры появится собственное имя, под которым ее занесут на все географические указатели. Ученые уже окрестили ее "Тавридой" в честь одноименной трассы, строительство которой пещеру и открыло. Под этим именем она войдет в историю после заседания комиссии по топонимике КФУ. В Крыму уже есть около 30 географических наименований, названных в честь определенных людей или событий. Пещера продолжит этот ряд.