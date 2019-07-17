В Астрахани задержали и.о. министра строительства и ЖКХ региона

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского и бывшего регионального министра ЖКХ Сергея Кучумова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

"Задержан Гужвинский, а также Кучумов. Мера пресечения им будет избрана завтра", - цитирует агентство своего собеседника из этого ведомства.

Также сообщается, что задержания прошли в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Ранее стало известно о возбуждении региональным управлением СК РФ 17 уголовных дел по статьям "мошенничество" и "превышение должностных полномочий". Их фигурантами стали Олег Гужвинский, два его предшественника, бывшие и действующие муниципальные чиновники и двое бизнесменов.