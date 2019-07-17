В Крыму СКР начал проверку по факту массового отравления детей

Главное следственное управление СКР по Республике Крым начало доследственную проверку по факту массового отравления детей в детском лагере "Лучистый" под Евпаторией. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

- На месте ЧП выехала оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства происшествия и даст оценку действиям должностных лиц в создавшейся ситуации, - уточнили в СКР.

Свое расследование проводят и специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Крым: они взяли на исследования пробы морской воды на пляже, где купались дети, а также воды и продуктов питания в столовой.

Напомним, накануне в 22 часа из лагеря Лучистый в Заозерном были экстренно госпитализированы 54 человека, в том числе 49 детей в возрасте от 7 до 17 лет, приехавших на отдых в Крым из Татарстана. Сейчас им оказывается необходимая стационарная медицинская помощь, а состояние оценивается как средней степени тяжести. Сам лагерь "Лучистый", где сейчас отдыхают 580 детей, тем временем продолжает работу.

