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17.07.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму возбудили уголовные дела по факту отравления детей в лагере

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Следственный отдел по Евпатории ГСУ СКР по РК возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей из Татарстана в оздоровительном лагере "Лучистый" в поселке Заозерный. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе управления.

В Крыму СКР начал проверку по факту массового отравления детей

Уголовные дела завели сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ - части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Таким образом, следователи сосредоточатся на отработке версии нарушения технологии приготовления пищи. СКР проведет весь спектр необходимых следственных действий для установления причины ЧП.

Как ранее сообщала "РГ", накануне вечером в ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" были госпитализированы 54 человека с недомоганием, рвотой и диареей. В числе пострадавших от неизвестной пока инфекции - 49 детей и пять вожатых. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет. Часть детей уже вернулись в лагерь после оказания им необходимой медицинской помощи. Всего в "Лучистом" сейчас отдыхают 580 детей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов взял ситуацию в лагере "Лучистый", где сейчас оздоравливаются дети из республики, на свой личный контроль. Пациентов евпаторийской больницы уже посетила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отравления в детских лагерях
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