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17.07.2019 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В квартире и.о. министра строительства Астраханской области прошел обыск

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

Правоохранители провели обыски в квартире у и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского, сообщает ТАСС со ссылкой Следственный комитет РФ.

Высокопоставленного чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Обыски также прошли в возглавляемом им ведомстве и в администрации города. Областной минстрой работает в штатном режиме.

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Следователи возбудили 17 уголовных дел по статьям "мошенничество" и превышение должностных полномочий" в отношении целого ряда руководителей. Помимо действующего, там фигурируют и бывшие министры строительства, сотрудники городских администраций, а также нынешние и прежние главы муниципальных образований и бизнесмены, связанные со строительством.

Как отмечают в пресс-службе СКР, преступления выявлены при взаимодействии с руководством региональной исполнительной власти.

В частности, с 2015 года Гужвинский и двое его предшественников на посту неоднократно предоставляли Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области бюджетные субсидии. Это противоречит как Жилищному кодексу РФ, так и нормативным актам региона. В результате были незаконно использованы более 47 миллионов рублей из областной казны.

По версии следствия, для переселения граждан из аварийного жилья были заключены муниципальные контракты с коммерсантами, которые обязались возвести многоквартирные дома в Кировском и Трусовском районах Астрахани, а также в Камызякском и Наримановском районах области.

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Главы районов, а также курировавшие это направление чиновники видели, что жилье не достроено, однако они подписывали акты выполненных работ.

При этом экс-начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани не включил в программу расселения аварийное здание по улице Ахшарумова. Как отмечается, финансовые возможности для того имелись.

А его коллега из Кировского района проигнорировал удручающее техническое состояние дома по улице Лычманова. Жильцам он посоветовал самостоятельно собрать документы для признания строения аварийным. В техобследовании администрация помощь не оказала. Здание до сих пор не включено в соответствующий реестр.

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