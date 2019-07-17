Спор по ОСАГО впервые разрешен финансовым уполномоченным

Впервые в нашей стране спор между автовладельцем и страховой организацией разрешен в досудебном порядке финансовым уполномоченным.

Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главного финансового уполномоченного Юрия Воронина, во вторник вступило в законную силу первое решение, вынесенное по одному из таких дел. Житель Тюменской области с помощью омбудсмена взыскал со страховой организации неустойку за затянувшийся ремонт автомобиля. В ходе разбирательства, которое провел финансовый уполномоченный по страхованию Виктор Климов, было установлено, что страховая компания нарушила 30-дневный срок восстановительного ремонта более чем в два раза - на 38 дней. Законом об ОСАГО за каждый день просрочки предусмотрена неустойка в размере 0,5 процента от суммы возмещения. С учетом того, что ремонт машины обошелся в 130 тысяч рублей, страховщики теперь должны будут выплатить владельцу еще почти 25 тысяч рублей.

За первый месяц работы службы финансового уполномоченного к нему поступило больше двух тысяч обращений граждан. Более 95 процентов из них связаны со спорами со страховыми компаниями по договорам ОСАГО. Чаще всего автовладельцы не согласны с размерами назначенного ими страхового возмещения.

По Федеральному закону № 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" граждане для защиты своих нарушенных прав при страховании теперь должны обращаться к финансовому уполномоченному. С 1 июня этого года такой порядок применяется к спорам потребителей со страховыми организациями по договорам ОСАГО, КАСКО и ДСАГО. А с 28 ноября он распространится и на все другие виды страхования, кроме обязательного медицинского страхования (ОМС).

Обращение может быть направлено в электронной форме через личный кабинет, который можно завести на сайте финансового уполномоченного, или письменно почтовым отправлением. Срок рассмотрения обращения всего 15 дней.

Владелец взыскал со страховой ­организации ­неустойку за затянувшийся ремонт автомобиля

Финансовый уполномоченный рассматривает споры только в тех случаях, если услуги не были связаны с предпринимательской деятельностью и когда размер имущественных требований (ограничение не касается договоров ОСАГО) не превышает 500 тысяч рублей.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова, по статистическим данным судебного департамента, ежегодно российские суды рассматривали более трехсот тысяч дел, которые теперь отнесены к компетенции нового института по досудебному урегулированию таких споров.