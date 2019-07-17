Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Президент России Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту. Этот вопрос обсуждался во время закрытой части селекторного совещания, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда", ссылаясь на министра обороны Сергея Шойгу.

Издание сообщает, что уже с первого сентября предусмотрено существенное увеличение денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.

Изменятся зарплаты военных водителей. По словам Шойгу, с первого октября, будут повышены тарифные разряды по воинским должностям водителей категории "D" со 2 до 4 для водителей и с третьего до пятого для старших водителей. Будет также установлена ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач водителям категорий "С" и "Е" в размере 30% от оклада по воинской должности.

Также с октября повысятся компенсационные выплаты рядовым и сержантам за наем жилья. Этой же категории планируется предоставить равные права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Эта мера затронет и курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения службы.

А для повышения привлекательности военной службы на должностях рядового и сержантского состава планируется расширить перечень категорий граждан, кто может проходить военную службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву, пишет "Красная звезда".