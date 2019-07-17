"Русский след" в атаке хакеров на агентство в Болгарии не нашли

Болгарская полиция опровергла наличие так называемого "русского следа" в массированной хакерской атаке на серверы Национального агентства по доходам, в результате которого были выкрадены личные сведения на пять миллионов граждан, включая номера страховых свидетельств, данные о доходах, домашние адреса, телефоны и электронную почту. Об этом сообщает болгарское издание "Дума".

По данным начальника отдела главной дирекции по борьбе с организованной преступностью Явора Колева, задержан 20-летний житель Софии, который работает в IT-компании по предотвращению киберпреступлений. "Вместо того чтобы выполнять свои непосредственные обязанности, он совершил преступление", - подчеркнул страж порядка.

При помощи профессиональных навыков задержанный хакер организовал утечку в СМИ части незаконно полученной информации. Так, местный информационный портал "24 часа" получил от анонима данные на 1,1 миллиона болгарских граждан. В письме также содержится требование об освобождении находящегося в заключении в Великобритании основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Специалисты полагают, что хакерская атака на сайт агентства по доходам предположительно началась в июне. Речь идет о первой такого рода акции в Болгарии, в которой пострадало столько людей.

С учетом нештатной ситуации премьер Бойко Борисов созвал совещание совета безопасности республики. Принято решение обратиться за помощью к специалистам агентства ЕС по кибербезопасности. Следователи считают, что мотивом совершения атаки могло стать желание злоумышленника продемонстрировать свои профессиональные возможности.