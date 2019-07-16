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16.07.2019 07:11
Рубрика: В мире

Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью

Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь. Он отметил, что, несмотря на преступления Ассанжа, он не заслуживает высшей меры наказания.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
СМИ: За Ассанжем в посольстве Эквадора велась слежка 24 часа в сутки

В настоящий момент за состоянием Ассанжа наблюдают врачи и ему своевременно оказывается вся необходимая медицинская помощь, передает Efe.

Экстрадиция в Великобритании запрещена в законодательном порядке, если данному лицу грозит смертная казнь. Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года. Американские власти обвиняют Ассанжа в шпионаже путем публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году. По данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы
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