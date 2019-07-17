СМИ: Процедуру импичмента Трампа инициируют во вторник

В США может быть инициирована процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Как пишет Washington Post, конгрессмен от Техаса Эл Грин уже объявил руководству Демократической партии о соответствующем шаге.

Грин пояснил, что основанием для импичмента являются его оскорбительные высказывания в адрес нескольких представительниц Демпартии. "Он совершенно очевидно делает расистские комментарии", - заявил газете конгрессмен.

По правилам Палаты представителей, руководству Демократической партии придется выбрать один из вариантов процедуры. Во-первых, оно может отложить рассмотрение статей импичмента. Но если оно поддержит инициативу Грина, то либо отправит документы на изучение юридического комитета, либо сразу вынесет их на голосование.

Напомним, ранее Трамп предложил некоторым представительницам Демпартии, недовольным работой американского правительства, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали". Хотя конкретно президент и не назвал тех, к кому адресовал этот призыв, журналисты предположили, что это женщины-политики Ильхан Омар, которая в детстве переехала в США из Сомали, палестинка по происхождению Рашида Тлаиб, латиноамериканка Александрия Окасио-Кортес и афроамериканка Аянна Прессли, которые родились на территории США. Омар и призвала Конгресс объявить Трампу импичмент.