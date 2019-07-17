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17.07.2019 17:56
Рубрика: Страхование

Лихач заплатит больше

Начинается новый этап реформы ОСАГО
Текст: Владимир Баршев
При расчете стоимости полиса ОСАГО не будут учитываться коэффициенты по мощности двигателя и территориальному использованию автомобиля. Зато появится коэффициент за правонарушения.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Соответствующий проект поправок в закон об ОСАГО внесло в Госдуму правительство. Проект предусматривает отмену территориального коэффициента с 1 января 2020 года и коэффициента мощности - с 1 октября 2020 года. Вместо них будут последовательно введены коэффициенты, учитывающие стиль вождения автомобилистов и соблюдение ими правил дорожного движения.

Фото: РИА Новости
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Предложены повышающие коэффициенты за неоднократные, совершенные в течение года, грубые нарушения правил дорожного движения. А именно - проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

У страховщика появится возможность устанавливать более низкий тариф на ОСАГО, если стиль вождения автовладельца показывает, что шансы попасть в аварию у него минимальны. Определять стиль вождения должно телематическое оборудование, которое хозяин машины установит себе в добровольном порядке. Коэффициентов для этого не предусмотрено, но страховщики получат в руки другой механизм. А именно - расширение тарифного коридора. Предполагается, что он будет расширен с 1 января 2020 года на 40 процентов, а с 1 октября 2020-го - на 30 процентов. Вверх и вниз. Сейчас ширина тарифного коридора составляет от 2746 до 4942 рублей. И это после расширения на 20 процентов в ту и другую сторону. Еще больший разброс и отмена территориальной привязки позволит страховщикам сделать тариф более индивидуальным. То есть для каждого автовладельца - свой.

Страховая выплата по жизни и здоровью вырастет в четыре раза - с 500 тысяч до 2 миллионов рублей

Практика показала, что даже минимальное расширение тарифного коридора приводит к росту конкуренции, в результате которой полисы подешевели и продолжают дешеветь. Также проект предусматривает увеличение страховой выплаты по жизни и здоровью в четыре раза - с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Что приравняет пострадавших в авариях с частным транспортом к тем, кто пострадал в результате авиакатастрофы или ДТП с маршрутным автобусом.

#ОСАГО #Электронные полисы ОСАГО