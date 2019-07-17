Умер второй режиссер "Здравствуйте, я ваша тетя!" Юрий Прохоров

Советский, российский актер и режиссер Юрий Прохоров умер на восьмидесятом году жизни 16 июня. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ. С соболезнованиями родным и близким артиста.

Причина смерти режиссера не указана.

Юрий Николаевич Прохоров родился 6 июля 1940 года в Пушкино. В 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. В 1967-1971 годах - актер Севастопольского драматического театра имени Луначарского. В 1971-1972-х - актер и ассистент режиссера Одесской киностудии, с 1972-го режиссер Творческого объединения "Экран" и "Союзтелефильма".

Прохоров в качестве второго режиссера работал с Виктором Титовым на фарсе "Здравствуйте, я ваша тетя!", лентах "Адам женится на Еве" и "Не ждали, не гадали!", Владимиром Мотылем ("Расстанемся - пока хорошие", "Несут меня кони"), Игорем Масленниковым ("Что сказал покойник"), Сергеем Урсуляком ("Позднее прощание"), Александром Хваном ("Дюба-Дюба"), другими.

Как киноактер дебютировал в 1972-м - в подростковой военно-патриотической картине "Всадники". Далее сыграв в фильмах и сериалах "Совесть", "Квартет Гварнери", "Завтрак на траве", "Алые погоны", "Ростов-папа", "МУР есть МУР".

Отпевание Прохорова пройдет 19 июля в 11.00 в Храме Петра и Павла в Лефортово (улица Солдатская, 4).