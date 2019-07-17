В Европе больше не хотят покупать Lada

Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) опубликовала отчёт по продажам в июне и за первое полугодие. По данным ACEA, в июне европейцы купили всего 404 автомобиля марки Lada, это почти на 28% меньше, чем в этом же месяце в прошлом году. В период с января по июнь на территории ЕС было продано 2 399 моделей Lada - минус 12.9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Такие результаты были вполне предсказуемы: напомним, Lada ушла с европейского рынка из-за невозможности соответствовать эконормам, вступающим в силу в ЕС.

Но здесь стоит отметить, что европейский рынок сокращается в принципе, и рост в пределах 10% можно наблюдать лишь у некоторых марок, таких как Mitsubishi, Smart, Seat, Citroen, Dacia и Lancia/Chrysler. Из общей картины выбивается Alpine, подконтрольная группе Renault и выпускающая спортивное купе A110: в первом полугодии дилеры реализовали 2 575 машин, а в прошлом году с января по июнь было продано только 636 автомобилей, то есть прирост составил более 300%.

Лидерство по количеству проданных авто удерживает Volkswagen: 936 348 экземпляров (-6.5%), за ним следует Renault с результатом 590 022 машин (- 6.5%). Тройку замыкает Peugeot - 527 561 автомобилей (-3%).