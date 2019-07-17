Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq обновились по-скромному 15:50
Украина смогла обойтись без российских автомобилей только 4 дня 14:18
А теперь горбатый. Универсал Mercedes CLA получил мощнейший мотор 14:00
Составлен рейтинг самых ненадежных "автоматов" 13:00
17.07.2019 15:01
Рубрика: Российский автопром

В Европе больше не хотят покупать Lada

Текст: Евгений Костин

Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) опубликовала отчёт по продажам в июне и за первое полугодие. По данным ACEA, в июне европейцы купили всего 404 автомобиля марки Lada, это почти на 28% меньше, чем в этом же месяце в прошлом году. В период с января по июнь на территории ЕС было продано 2 399 моделей Lada - минус 12.9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Lada за миллион и Largus CNG на метане: что не так с этими моделями

Такие результаты были вполне предсказуемы: напомним, Lada ушла с европейского рынка из-за невозможности соответствовать эконормам, вступающим в силу в ЕС. 

Но здесь стоит отметить, что европейский рынок сокращается в принципе, и рост в пределах 10% можно наблюдать лишь у некоторых марок, таких как Mitsubishi, Smart, Seat, Citroen, Dacia и Lancia/Chrysler. Из общей картины выбивается Alpine, подконтрольная группе Renault и выпускающая спортивное купе A110: в первом полугодии дилеры реализовали 2 575 машин, а в прошлом году с января по июнь было продано только 636 автомобилей, то есть прирост составил более 300%.

Лидерство по количеству проданных авто удерживает Volkswagen: 936 348 экземпляров (-6.5%), за ним следует Renault с результатом 590 022 машин (- 6.5%). Тройку замыкает Peugeot - 527 561 автомобилей (-3%).

АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Granta с вариатором
УАЗ предложил участвовать в испытаниях "Патриота" с АКПП всем желающим
#Lada