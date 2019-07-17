В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17

Следствие и суд по катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, которые ведутся в Нидерландах, в Москве не считают объективными - России не предоставили возможность участвовать в расследовании.

"Наше отношение к следствию, которое ведется, и к суду в Нидерландах хорошо известно: мы не считаем это следствие объективным. С самого начала Россия предлагала свое участие и совместную работу для определения виновных в этой ужасной трагедии. России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективных результаты такого следствия без участия нашей страны", - подчеркнул Песков.

"В этом плане ничего в нашей позиции не изменилось", - заключил представитель Кремля.