Расследование крушения малазийского Boeing превратилось в политическое шоу

В ходе состоявшейся в среду пресс-конференции голландский прокурор Фред Вестербек заявил о желании международных следователей допросить подозреваемых в причастности к крушению малазийского Boeing рейса MH17 над Донбассом. Однако в Москве считают упоминание в связи с этой трагедией четырех россиян голословными обвинениями, не подтвержденными фактами, а само расследование предвзятым.

Комментируя голландский доклад, председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев не удивился тому факту, что Международная следственная группа назвала имена россиян и одного жителя ДНР в качестве причастных к крушению рейса МН17 над Донбассом. Он считает, что, несмотря на громкое и солидное название, данная Группа все эти годы старательно отрабатывала единственную версию - о вине России и ополченцев. Причем опиралась при этом на спорные данные одиозного и псевдонезависимого ресурса Беллингкэт, который был создан всего за два дня до падения "Боинга" (!).

"Схема уже отработана: с ходу называют обвиняемого, затем находится якобы общественная структура, демонстрирующая "скрупулезную работу" с соцсетями и свидетелями, после этого выводам придается статус официальных, а дальше - те самые последствия, ради которых все, собственно, и затевалось: санкции, обвинения, медиакампании, суды, или даже ракетные удары, как было после очередного фейка "Белых касок" в Сирии", - объяснил политик.

Причем, по его мнению, с несчастным малазийским лайнером все обстояло еще проще: он стал последним аргументом для введения антироссийских санкций Евросоюзом, и именно тогда канцлер ФРГ Меркель выступила за это решение. Поэтому у уважаемых международных расследователей просто не было выбора: любой другой вывод означал бы, что практически вся политика Евросоюза с июля 2014 года была следствием либо ошибки, либо умышленного введения общественности в заблуждение, что стоило только европейскому бизнесу не менее сотни миллиардов евро.

"Не думаю, что сейчас есть смысл втягиваться в некие споры и дискуссии по поводу сомнительных аргументов следственной группы, или опровергать что-то, что делалось вне нашего поля зрения, без адекватного сотрудничества с нами, с участием явных подозреваемых в лице украинской стороны и в условиях крайней заинтересованности что самого следствия, что руководства этих стран и ЕС в целом", - считает Косачев.

Он напомнил возражения, которые высказал премьер Малайзии по поводу того, как велось расследование - в частности, заявление премьера о том, что Малайзию надо было также привлечь к изучению черных ящиков, поскольку самолет принадлежал этой стране и на его борту были малазийские пассажиры. Глава малазийского правительства был возмущен тем, что "по какой-то причине Малайзии не позволили проверить черные ящики и выяснить, что случилось". "Мы не знаем, почему нас не допустили к расследованию, но мы с самого начала видели, что там слишком много политики. Цель заключалась не в том, чтобы выяснить, как все произошло. Похоже, все было сосредоточено на том, чтобы возложить вину на русских. Так нейтральные расследования не проводятся", - возражал против поспешных выводов следственной группы премьер Малайзии.

Косачев напомнил, что осенью прошлого года на пресс-конференции представителей Минобороны РФ были идентифицированы фрагменты ракеты, продемонстрированные в мае прошлого года Объединенной следственной группой. Они принадлежали ракете 9М38 произведенной на Долгопрудненском производственном предприятии в 1986 году, которая впоследствии попала в зенитную ракетную бригаду в Тернопольской области, переименованную в 223-й зенитно-ракетный полк ВС Украины, ныне дислоцированный в городе Стрый Львовской области Украины.

Однако, по словам главы международного комитета Совета Федерации РФ реакция Международной следственной группы на эту информацию отсутствовала. Не было вообще никакой реакции. "Это убедительное подтверждение тому, что альтернативные версии ею даже не рассматривались. Нужно было назвать какие-то имена, и это было сделано - так убедительнее. В фильмах про Джеймса Бонда также обязательно фигурировали имена майора Амасовой, генерала Гоголя и полковника Урумова. Это придает правдоподобность любому китчу про "русских злодеев", - объяснил такое отношение к фактам Косачев.

При этом, по его словам, сами представители Группы откровенно говорят, что, мол, даже если эти четверо подозреваемых "не нажимали сами на кнопку", "мы считаем их ответственными за сбитый самолет MH17" - и точка.

"Ну просто надо же, наконец, кого-то обвинить. Чтобы теперь внимание общественности переключилось с причин и поиска истинных виновных на поиск тех, кого назвало следствие. Хороший психологический прием, но он не помогает установить истину и, в частности, дать ответы на вопросы премьера Малайзии. Не говоря уже о вопросах России. А зачем? "Хайли лайкли" она виновата, и этого достаточно заказчикам шоу", - констатировал политик.

Демонстративная кулуарность работы следственной группы, которая сочла недостаточной представленную Россией информацию по этому делу, но при этом исключила нашу страну из числа участников расследования, сразу же ставит под сомнение любые выводы, сделанные в Нидерландах. Россия с самого начала расследования была готова стать его частью, однако не имела такой возможности, в то время как украинские представители, напротив, были включены в состав следственной группы. Тем самым, по мнению МИД РФ, у Киева, ставшего полноправным членом следственной группы, "появилась возможность подделывать доказательства и свести на нет свою ответственность за незакрытие воздушного пространства".

"Я не считаю возможным что-либо говорить без каких-либо публикаций. Пока публикаций нет, поэтому нечего и обсуждать", - пояснил позицию Москвы в отношении так называемых новых данных международной следственной группы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нидерланды по-прежнему отказываются от профессионального диалога с Россией по этому делу, превратив международное расследование в публичное политическое шоу, где виновный заранее известен, а приговор обжалованию не подлежит. Как показала пресс-конференция г-на Вестербека, никаких серьезных подвижек в расследовании не произошло и однобокость при рассмотрении обстоятельств гибели Boeing по-прежнему сохраняется.

Официально

Представленные голландским прокурором Фредом Вестербеком так называемые новые данные прокомментировали в МИД России. Как считает внешнеполитическое ведомство, "заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) не могут вызвать ничего, кроме сожаления". В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения.

При этом ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. А многочисленные сведения, предоставляемые следствию российской стороной - от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Боинг, по-прежнему упорно игнорируются.

"В этих обстоятельствах у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ. Все это подтверждает высказанные Москвой ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса", - говорится в комментарии МИД РФ.