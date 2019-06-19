МИД РФ озвучил заявление о выводах по крушению Boeing над Донбассом

МИД РФ обнародовал заявление, в котором сказано, что озвученные в ходе пресс-конференции Совместной следственной группы (ССГ) выводы о причастности российских военных к катастрофе Boeing , рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, потерпевшего крушение над Донбассом 17 июля 2014 года - "не могут вызвать ничего, кроме сожаления, поскольку в очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности".

Как отмечает МИД РФ, в нынешнем случае, как и раньше, не было приведено ни одного конкретного доказательства.

"ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются", - говорится в заявлении.

Так же российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Москва с первых дней была "заинтересована в установлении истины и готова оказывать всемерное содействие расследованию", поэтому упреки в нежелании сотрудничать со стороны ССГ совершенно неприемлемы.

"Россия активно взаимодействовала с Нидерландами и предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17, - напомнил МИД РФ. - В рамках этой работы российскими профильными ведомствами был проделан колоссальный объем беспрецедентных работ: от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing, а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ".

Также российская сторона подчеркивает, что Москва с самого начала предлагала совместно расследовать обстоятельства катастрофы, но международные следователи отстранили Россию, но при этом сделали полноценным членом ССГ Украину, "предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства".

Как отмечается в заявлении МИД РФ, при виде всех этих фактов возникают серьезные опасения, что расследование ведется однобоко и предвзято. Но российская сторона будет "и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание".