В Судане противоборствующие стороны подписали политическое соглашение

Во вторник вечером в столице Судана Хартуме состоялась встреча Переходного военного совета и оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены", длившаяся до раннего утра. В результате встречи было подписано соглашение о политическом урегулировании в стране, сообщает Al Jazeera.

"Подписание политсоглашения является решающим шагом в достижении консенсуса между сторонами, а также облегчает второй этап: изучение, пересмотр и утверждение конституционной декларации на переходный период", - заявил посредник Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад на пресс-конференции в Хартуме.

Один из самых противоречивых вопросов касается согласования спорных моментов по управлению переходным периодом. Представители оппозиции выдвинули условия, ограничивающие абсолютную неприкосновенность генералов Военной хунты. Последние хотят избежать наказания за недавнее насилие, в результате которого погибли 125 демонстрантов во время сидячей забастовки 3 июня.

По словам лидера "Сил за свободу и перемены" Малика Абу аль-Хасана между военными и оппозицией была достигнута договоренность по таким вопросам, как формирование законодательного совета и состава правительства, а также толкование некоторых слов, содержащихся в политическом соглашении, таких как "независимые полномочия" и "консультации при назначении министров".

Он также пояснил, что основные решения, достигнутые в рамках политического соглашения, будут включены в конституционную декларацию в качестве правового документа, регулирующего отношения между институтами власти в переходный период, который будет длится три года до официальных выборов. Согласно источнику, подписание документа планируется в пятницу днем.