Законопроект о привязке тарифов ОСАГО к стилю вождения внесен в ГД

Поправки предусматривают отмену территориального коэффициента с 1 января 2020 года и коэффициента мощности - с 1 октября 2020 года. Вместо них будут последовательно введены коэффициенты, учитывающие манеру вождения автомобилистов и соблюдение ими правил дорожного движения (ПДД).

У страховщиков благодаря этим изменениям появится возможность устанавливать более низкий тариф на ОСАГО для аккуратных водителей и более высокий для тех, которые ездят на красный свет, превышают скорость, выскакивают на "встречку" или садятся за руль пьяными. Как поясняют в Российском союзе автостраховщиков (РСА), стиль вождения может фиксироваться при помощи телематических устройств.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, когда поправки будут приняты, многие безаварийные автовладельцы из регионов, где территориальный коэффициент сейчас высок, увидят, что полис ОСАГО стал для них дешевле. Ни то, где зарегистрирована машина, ни ее технические параметры не будут влиять на цену полиса, уточнил Юргенс.

Поправки также предполагают, что тарифный коридор по ОСАГО с 1 января 2020 года будет расширен на 40 процентов, а с 1 октября 2020 - на 30 процентов вверх и вниз. Также в четыре раза - с 500 тысяч до 2 миллионов рублей - будет повышена сумма страховой выплаты за вред жизни и здоровью при ДТП.