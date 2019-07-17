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Рубрика: В мире

Зеленский заявил, что звонил Путину вопреки просьбам западных партнеров

Западные партнеры Киева убеждали президента Украины Владимира Зеленского не звонить российскому лидеру. Однако тот инициировал разговор с Владимиром Путиным, поскольку это касалось интересов граждан.

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
В Кремле рассказали подробности разговора президентов России и Украины

Об этом сам Зеленский рассказал на своем канале в YouTube. Он отметил, что Украина должна "благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение".

Зеленский добавил, что "все пугали" его телефонным общением с Путиным, но он решился на звонок, потому что "говорил о наших людях".

Напомним, разговор двух президентов состоялся 14 июля и продолжался около 20 минут. "Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сообщил тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным
В мире экс-СССР Украина
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