Генсек ООН высоко оценил усилия Беларуси по укреплению безопасности

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке дали высокую оценку усилиям официального Минска в области укрепления международной и региональной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с постоянным представителем Беларуси при организации Валентином Рыбаковым, сообщается на официальном сайте МИД республики.

Одной из ключевых тем встречи стала подготовка международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", а также участие в ней генерального секретаря ООН. Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам в сфере международных отношений, о состоянии и перспективах сотрудничества Беларуси и ООН.

Конференция, которую совместно готовят Беларусь и структуры ООН, состоится в Минске 3-4 сентября.