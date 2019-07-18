В мире
18.07.2019 11:46
Текст: Юрий Сизов

Генсек ООН высоко оценил усилия Беларуси по укреплению безопасности

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков (слева) и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Официальный сайт МИД Беларуси. Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков (слева) и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Официальный сайт МИД Беларуси.
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков (слева) и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Официальный сайт МИД Беларуси.

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке дали высокую оценку усилиям официального Минска в области укрепления международной и региональной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с постоянным представителем Беларуси при организации Валентином Рыбаковым, сообщается на официальном сайте МИД республики.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Одной из ключевых тем встречи стала подготовка международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", а также участие в ней генерального секретаря ООН. Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам в сфере международных отношений, о состоянии и перспективах сотрудничества Беларуси и ООН.

Конференция, которую совместно готовят Беларусь и структуры ООН, состоится в Минске 3-4 сентября.

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