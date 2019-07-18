Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу оштрафовало компанию Google на 700 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Причиной, как говорится в официальном сообщении, стало невыполнение законных требований по исключению из поисковой выдачи ссылок на страницы с противоправной информацией, доступ к которой должен быть ограничен на территории России.

"Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске", - отметили в Роскомнадзоре.

Представители ведомства подчеркнули, что Google уже разъяснялись требования закона по фильтрации поисковой выдачи.

В феврале 2019 года на компанию был наложен штраф за отказ подключиться к реестру запрещенной информации для фильтрации поиска. Компания оплатила его.