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18.07.2019 13:04
Рубрика: Легковые авто

Hennessey выпустила монструозный Goliath 6x6

Текст: Евгений Костин

Тюнинг-ателье Hennessey анонсировало выпуск модифицированного шестиколёсного Chevrolet Silverado в начале осени 2018 года. Ещё тогда монстру придумали звучное и очень подходящее имя - Goliath. Теперь тюнеры показали "живой" автомобиль, сообщили о корректировках мощности и похвастались первым покупателем.

Goliath 6x6 создан на базе пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss, которому полностью изменили заднюю подвеску. Лифт составил порядка 20 см. Автомобиль укомплектовали 20-дюймовыми фирменными дисками Hennessey. Поэтому теперь, чтобы использовать пикап по прямому назначению, придётся вызывать погрузчик или использовать лебёдку. Передний бампер оставили без изменений, но переформовали задний.

Фото: www.apal.su/stalker
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Интересно, что в сентябре прошлого года Hennessey озвучивали планы по форсировке мотора до 705 л.с., чтобы пикап мог разгоняться с места до 96 км/ч за 4.5 секунды. Но на деле всё оказалось более прозаичным: отдачу V8 объёмом 6.2 литра увеличили примерно на 50 л.с. - до 450 "лошадок". Вероятно, тюнинг-ателье не нашло возможностей или экономических обоснований для модернизации трансмиссии и двигателя.

Каковы внедорожные возможности пикапа, пока неизвестно, ведь в официальном видео компании Goliath 6х6 совершает лёгкую прогулку по просёлочным дорогам.

Всего будет выпущено 24 пикапа Goliath 6x6, каждый из которых оценивается в 375 000 долларов (23.6 миллиона рублей). Первый экземпляр новинки уже куплен владельцем картофельной фермы в штате Висконсин Бобом Беррардом.

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