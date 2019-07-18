Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

Противостояние между шиитским Ираном и суннитскими монархиями Персидского залива вновь обострилось. В четверг стала известна возможная судьба нефтяного танкера Riah, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах, который 5 июля выдвинулся из порта Дубая под панамским флагом и с раннего утра воскресенья перестал выходить на связь. Как объявили в Тегеране, судно - наблюдатели предполагают, что с большой вероятностью речь идет именно о нем - было задержано властями Исламской Республики в ее территориальных водах южнее стратегически важного острова Ларак в районе Ормузского пролива по обвинению в контрабанде нефти.

Все 12 членов экипажа танкера были арестованы, передает британская The Telegraph со ссылкой на государственное телевидение Ирана. Впрочем, представители корпуса стражей иранской революции пока официально не уточнили, какому государству принадлежит арестованное "иностранное судно, провозившее на борту миллион литров топлива (почти 6300 баррелей - прим. "РГ")". При этом в КСИР подтвердили: это тот же самый танкер, что в воскресенье подал сигнал бедствия и был взят на буксир иранскими службами. Сообщается, что груз был конфискован.