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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб

Текст: Денис Передельский
Фото: Grand Egyptian Museum Фото: Grand Egyptian Museum
Фото: Grand Egyptian Museum

В Египте из гробницы Тутанхамона впервые с 1922 года для проведения реставрационных работ извлечен большой позолоченный гроб мальчика-фараона.

Как сообщает Ahram Online, речь идет о самом большом из трех гробов Тутанхамона, обнаруженных в гробнице этого фараона. Они были установлены друг в друга. Самый маленький из них изготовлен из чистого золота.

Фото: Komka Peter / MTI
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Два других гроба выполнены из дерева, но покрыты тонким слоем золота. Маленький и средний саркофаги еще в 1922 году были извлечены из гробницы и перевезены в Большой Египетский музей в Гизе.

Спустя почти столетие к ним присоединится и большой гроб. Его отправили на реставрацию, которая займет не менее восьми месяцев. Затем гроб будет выставлен в музее.

Как сообщила Эйсса Зидан, глава проекта, при очередном обследовании в позолоченном слое были обнаружены трещины. Решение о проведении реставрационных работ было одобрено постоянным Комитетом по делам древностей Египта.

Отреставрированный гроб будет представлен публике в 2020 году. Впервые за прошедшее столетие саркофаги Тутанхамона вновь окажутся рядом.

Добавим, что артефакт извлекли из гробницы и перевезли в мастерскую под строгим присмотром археологов и с применением жестких мер безопасности.

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