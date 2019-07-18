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18.07.2019 05:14
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Клещей назвали переносчиками новой опасной болезни

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как известно, укус клеща опасен появлением боррелиоза и энцефалита. Шведские врачи рассказали еще об одном недуге, который может передаваться через насекомых.

Речь о так называемом бабезиозе, который вызывают атакующие кровяные тельца паразиты. Они как раз и передаются с клещами.

Как пояснила Sveriges Radio врач Лунда Кристина Перссон, симптомы заболевания похожи на те, которые бывают при гриппе. А именно - высокая температура, ломота в теле. Сыпи бабезиоз не вызывает.

Фото: iStock
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Главная опасность заболевания в том, что паразиты могут жить в кровяных тельцах годами. И если иммунная система человека недостаточно сильная, то не исключено обострение и летальный исход, передает ТАСС.

Ранее биолог из МГУ Анастасия Антоновская рассказала, что избавляться от клеща не стоит с помощью народных средств - бензина, масла и так далее. Иначе можно занести в организм опасную микрофлору. Клеща следует аккуратно удалить с помощью пинцета или ниток. Один из вариантов - выкручивать его по часовой стрелке или наоборот.

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