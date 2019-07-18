Количество погибших в результате пожара в Японии увеличилось до 23

В японском городе Киото в центральной части острова Хонсю как минимум 23 человека погибли во время пожара на студии аниме. Ранее сообщалось о 12 погибших. Еще 36 человек получили ожоги и травмы, из них десять находятся в крайне тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

Трагедия произошла около 10.30 по местному времени, когда в здании находились более семидесяти человек. Пожарные нашли десять погибших на втором этаже, еще одного - на первом. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести. По официальным данным, на третьем этаже также есть погибшие.

На место ЧП в оперативном порядке прибыли около 30 пожарных машин. В ликвидации огня участвовали 70 человек. На тушение пожара потребовалось пять часов. По рассказам свидетелей, из здания валили клубы черного дыма. Спасатели выносили раненых на носилках. Пострадавших было очень много.

Как сообщает телерадиокомпания NHK, причиной случившегося, по предварительным данным, стал поджог, Правоохранительные органы отрабатывают версию, по которой неизвестный мужчина в возрасте 41 года разлил легковоспламеняющуюся жидкость, предположительно, бензин или керосин, после чего поджег ее.

Злоумышленник также получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время полицейские не могут подробно его допросить. Стражи порядка в здании позже нашли несколько ножей. Очевидцы рассказывают, что возгоранию предшествовал взрыв. По словам свидетелей, поджигатель, разливая легковоспламеняющуюся жидкость, кричал: "Умрите!"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям и родным погибших. "Нет слов для этого несчастья. Я молюсь о душах усопших", - написал политик в своем микроблоге в Twitter. Глава японского правительства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Для Японии это уже не первый случай массовой гибели людей в результате пожара. Так, в октябре 2008 года в Осаке погибли 16 человек в видеосалоне. А в сентябре 2001 года 44 человека стали жертвами пожара в Токио.