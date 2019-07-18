Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что правительство Дании выдаст разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" на своей территории. Глава МИД РФ отметил, что при столь очевидных преимуществах строящегося газопровода для Европы вызывают недоумение "настойчивые попытки определенных сил "вставлять палки в колеса".

"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.

По словам Лаврова, которые приводит газета "Райнише пост", власти европейских стран, принимая важные решения по подобным проектам, должны прежде всего думать об интересах своих народов, а не выполнять "установки из-за океана".

Компания Nord Stream 2 ранее объявила об отзыве заявки по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. После двухгодичного безрезультатного ожидания ответа оператор решил сосредоточиться на двух других вариантах прохождения газовой магистрали.

"Северный поток-2" - новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год.

По последним данным, в Балтийском море уложено около 1450 километров "Северного потока-2". Это более половины от протяженности трубопровода. Сейчас укладка ведется в водах Финляндии. Также продолжается возведение береговых объектов на российском и германском участках.