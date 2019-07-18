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18.07.2019 16:05
Рубрика: Легковые авто

Lexus представил супервнедорожник на базе GX

Текст: Евгений Костин

Lexus представил концептуальный кроссовер GX Off-Road (GXOR), на создание которого компанию вдохновили поклонники модели и отличные результаты продаж.

"Концептуальные автомобили обычно создаются для того, чтобы пробудить в клиентах энтузиазм, а в этом случае всё случилось, что называется, от противного: мы вдохновились энтузиазмом наших клиентов", - рассказывает Lexus об идее создания концептуального супервнедорожного GX.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Lexus GX Off-Road Concept оснащён лебёдкой, шноркелем, экспедиционным багажником, металлическими ящиками для хранения вещей. В багажнике кроссовера появились специальные стойки для закрепления бокса и дополнительный выдвижной отсек. Новинку также выделяют матово-чёрный окрас кузова, шильдики GOXR и внедорожные покрышки. В презентационном видео Lexus GX Off-Road Concept показан со специально оборудованным прицепом.

Модернизация технической части не производилась.

Новинка будет представлена в штате Колорадо в этот уик-энд в рамках FJ Summit - мероприятия, объединяющего любителей бездорожья. О серийных перспективах концепта не сообщается, но можно рассчитывать, что некоторые элементы будут выпущены в качестве аксессуаров.

В России Lexus GX предложен с "восьмёркой" объёмом 4.6 литра мощностью 296 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Цены начинаются от 4 612 000 рублей.

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#Lexus