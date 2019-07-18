Матвиенко: Форум регионов - главная площадка диалога Москвы и Минска

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела итоги форума регионов России и Беларуси, который завершился в Санкт-Петербурге. Глава верхней палаты парламента отметила, что сейчас форум охватывает очень широкий круг вопросов и "объективно стал главной площадкой российско-белорусского диалога", причем не только для региональных властей, но и для муниципальных. "К этой площадке тянутся, но не только потому, что поговорить не лишне, но потому, что наш форум всегда нацелен на результат, и мы этого результата добиваемся", - сказала она, отвечая на вопрос "РГ".

Глава Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович отметил высокое качество итогового документа форума. Он включил в себя все затронутые темы - развитие экономического сотрудничества, гуманитарных связей, отмену роуминга, смягчение визового режима для граждан третьих стран, строительство высокоскоростной магистрали до Минска из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, участники договорились содействовать ряду проектов, приуроченных к 75-летию Победы, в том числе - запуску молодежного поезда от Бреста до Владивостока. Ряд рекомендаций касается недопустимости искажения истории Великой Отечественной войны. Стороны также направят усилия на противодействие негативному информационному воздействию на госорганы, общественные организации и граждан двух стран, будут использовать общие информационные ресурсы для опровержения недостоверной информации о Союзном государстве и российско-белорусских отношениях.

Комментируя тему отмены роуминга, Валентина Матвиенко заявила, что решение может быть принято уже в этом году. Специалисты двух стран, по ее словам, провели расчеты, в общих чертах согласовали условия. "Мы считаем, что до конца года возможно принятие решения", - заявила спикер и привела слова посла Беларуси в России, который настроен еще более оптимистично и называет дату к середине сентября. "Обязательно эту историю дожмем", - заверила спикер.

Говоря о перспективе взаимного признания виз, о котором неоднократно упоминали участники тематических сессий на форуме, она отметила, что вопрос это непростой, он связан в частности с необходимостью обеспечения безопасности обеих стран. Документ о признании виз подготовлен и передан белорусской стороне, рассказала глава Совфеда. "Мне кажется, что и российская, и белорусская стороны заинтересованы найти решение этой проблемы, - отметила она. - Я оптимистично смотрю, считаю, что это не займет длительного времени, что это вопрос ближайшего будущего".

Большое внимание и в выступлениях, и в документах форума было уделено молодежной и образовательной тематике. Помимо уже упомянутых памятных мероприятий, стороны договорились расширять молодежные обмены, снимать барьеры на пути финансирования образовательных и научных мероприятий на территориях обеих стран. По словам Михаила Мясниковича, законодательство запрещает бюджетным деньгам, предназначенным на научные цели, покидать пределы страны. России и Белоруссии предстоит найти такой вариант финансирования, который позволит молодым людям свободно участвовать в образовательных мероприятиях друг друга.

Шестой форум регионов России и Белоруссии прошел в Санкт-Петербурге 16-18 июля. В нем приняли участие 728 человек: 471 россиянин из 56 субъектов Федерации и 257 белорусов, представляющих все регионы республики. Состоялось 12 мероприятий, в том числе - шесть тематических секций по различным направлениям. По итогам форума подписано более 60 соглашений и иных документов, в том числе - коммерческие контракты на общую сумму 125,5 млн долларов, а также одно трехстороннее - по финансированию совместных проектов на сумму до 50 млн долларов.

Следующий форум регионов пройдет в 2020 году в Беларуси.