МИД РФ увидел позитивные подвижки по Донбассу

Москва отмечает позитивные подвижки в урегулировании конфликта в Донбассе по итогам заседания Контактной группы, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

По словам высокопоставленного дипломата, все ждали такого подхода. Речь идет о том, что с 21 июля будет объявлено бессрочное прекращение огня. Кроме того, наметились положительные моменты по вопросу о восстановлении моста в районе Станицы Луганской.

"Сама тональность несколько изменилась. Хотя рано говорить о качественных прорывах, но в любом случае это надо развивать", - комментирует ситуацию Григорий Карасин.

Напомним, в ходе заседания в среду Контактной группы по урегулированию на востоке Украины достигнута договоренность о летнем перемирии в Донбассе, о подготовке обмена пленными, а также о ремонте моста в Станице Луганской, который является одним из немногих переходов через линию разграничения