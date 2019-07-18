Минтранс предложил штрафовать за бесплатный проезд по платным дорогам

Водители, которые сознательно хотят проехать бесплатно по платным участкам российских дорог, могут начать получать внушительные штрафы.

Как пишет издание "Коммерсант", подобные нормы заложены в законопроекте Минтранса России. По данным издания, законопроект уже поступил на согласование в правительство.

Так, предлагается установить штраф в 2,5 тысячи рублей за неоплаченный проезд по платному участку. Квитанция высылается автовладельцу по почте. Фиксация нарушения происходит камерой на пункте взимания платы. При повторном в течение года нарушении штраф составит уже 10 тысяч рублей, но он может быть оплачен со скидкой.

Уведомление о штрафе будут выписывать только после истечения 5 суток со дня совершения правонарушения. А за это время водитель еще может одуматься и оплатить проезд. Правда, пока технически не ясно, как это будет работать, то есть, каким образом можно будет легко и без проблем оплатить задним числом проезд по платному участку.

"Российской газете" подтвердили в Минтрансе РФ, что подготовлен пакет законопроектов о введении штрафных санкций.

"Министерством транспорта Российской Федерации совместно с заинтересованными сторонами разработаны соответствующие проекты федеральных законов и с учетом согласования федеральных органов исполнительной власти внесены в установленном порядке в правительство Российской Федерации, где находятся в настоящее время на рассмотрении. Принятие проектов федеральных законов министерство транспорта ожидает в весеннюю сессию Государственной Думы",- пояснили "РГ" в ведомстве.

По данным госкомпании "Автодор", которая в основном строит и эксплуатирует в России платные дороги, с 17 по 23 мая на пунктах взимания платы произошло 169 аварий. В 161 случае водители пытались проехать бесплатно, в 120 случаях скрылись с места происшествия. Дорожники уже начали привлекать сотрудников ГИБДД к контролю пропускных пунктов. Обычно полицейские дежурят за пунктами взимания платы и могут оперативно остановить нарушителей.

Как подчеркнули "РГ" в Минтрансе России, сегодня система свободного потока является оптимальным технологическим решением для организации взимания платы на платных автодорогах.

По сравнению с барьерной системой, система "Free-Flow" способствует более безопасному и ком¬ортному движению автомобилей ввиду отсутствия препятствий, повышению пропускной способности (до 1800 транспортных средств /час), экономии времени в пути и топлива. Кроме этого, согласно расчетам, капитальные и операционные затраты системы "Free-Flow" значительно ниже по причине отсутствия затрат на устройство пунктов взимания платы и их эксплуатацию.

Но в действующем законодательстве отсутствует ответственность пользователя платной автомобильной дороги за неоплату проезда. Поэтому ее и необходимо прописать.