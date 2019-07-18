"Мисс Москва" отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина, победительница конкурса "Мисс Москва - 2015", прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о разводе с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в съемках которого приняла участие она сама и ее супруг.

- Фарис всегда заботится обо мне, а я забочусь о нем. И хочу, чтобы я была единственной в его жизни, хочу быть с ним до конца своих дней, - поделилась на видео Воеводина, которая теперь носит имя Рихана.

В свою очередь бывший король Малайзии, который в январе этого года отрекся от престола, заявил следующее:

- В семье главное - дети, потому что они наше наследие. Для меня самое главное - это сочетание страсти и взаимопонимания. Многие говорят: "Любовь, любовь...". Да, любовь, конечно, хорошо, но через 15-20 лет страсть и взаимопонимание будут иметь большое значение.

В мае этого года они стали родителями - у пары родился сын. В соцсетях Оксана Воеводина периодически выкладывает свои фотографии с малышом и мужем.