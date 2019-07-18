Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Между тем еще прошлой осенью она действовала, и, более того, нет никаких подтверждений, что теперь изолятор закрыт. Поблизости могут находиться массовые захоронения жертв пыток. Это следует из документа СБУ, попавшего в распоряжение агентства РИА Новости, продолжающего расследование на эту громкую тему.

На этот раз агентство обнародовало датированную ноябрем 2018 года справку офицера СБУ, работавшего в Мариуполе. Это подполковник Сергей Стеценко из пятого управления военной контрразведки. Старший оперуполномоченный по особо важным вопросам отчитывается перед своими шефами о разработке некого "агента Рено" - под этим кодовым именем скрывается украинский военнослужащий высокого ранга.

Тому стало известно о вымогательствах со стороны других представителей вооруженных сил Украины крупных взяток у местных жителей, чьи родственники пропали без вести. Им давали понять, что их близкие содержатся на территории аэропорта. На время внутреннего разбирательства Стеценко потребовал от "агента Рено" не допустить дальнейших утечек о секретной тюрьме и убедить мариупольцев в том, что ее вообще не существует.

РИА Новости опубликовало и свидетельства одного из заключенных изолятора, который подвергался там жестоким пыткам и рассказал о тех, кто не смог их пережить. Убитых хоронили тайно, "под номерами". Собеседник РИА предполагает, что рядом с тюрьмой может находиться массовое захоронение жертв.