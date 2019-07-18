Палата представителей США выступила против продажи оружия Саудовской Аравии

Палата представителей США заблокировала решение президента Дональда Трампа о продаже вооружений Саудовской Аравии для "сдерживания агрессии Ирана". Такую информацию в среду распространила газета The Washington Post.

По ее данным, законодатели выступили против продажи оружия, так как оно может использоваться против гражданского населения в войне в Йемене. Еще одна причина - дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Издание отмечает, что Белый дом, скорее всего, наложит вето на это решение, пишет ТАСС.

В мае администрация Трампа приняла решение, минуя конгресс, продать оружие Иордании, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам. Глава Белого дома решил воспользоваться чрезвычайным правом, чтобы завершить процесс заключения 22 сделок на сумму свыше восьми миллиардов долларов "для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров".