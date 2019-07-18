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Рубрика: Власть

Пекин поблагодарил Лаврова за развенчание мифа о китайской угрозе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В МИД Китая одобрили слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по поводу "китайской угрозы". Представитель китайского МИД Гэн Шуан отметил, что Лавров дал четкую оценку ситуации, говоря о том, что разговоры о "китайской угрозе" для России относятся к разряду мифов. По словам российского дипломата, сведения о массовом переселении китайцев на Дальний Восток не соответствуют действительности.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Лавров отметил, что данная информация поддерживается и раскручивается в СМИ теми, кого не устраивает положительная динамика отношений между Пекином и Москвой.

"Китай высоко ценит четкие и позитивные комментарии министра Лаврова по двусторонним отношениям наших стран", - подчеркнул в этой связи Шуан. Он добавил, что любые попытки вбить клин между странами обречены на провал, передает РИА Новости. Китайский дипломат отметил, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня развития.

В 2020 году пройдет перекрестный год двух стран. В его проведении примут участие и обе столицы. Москва и Пекин - города-побратимы. Они взаимодействуют с 1995 года, в будущем году готовятся отметить 25-летие сотрудничества.

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Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не искать подтекст в сближении России и Китая. "Нам не нужно ни к чему присоединяться и не нужно против кого бы то ни было выстраивать свою политику. Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было. Мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества", - заверил президент.

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