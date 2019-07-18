Пентагон: Решение об исключении Турции из НАТО примет альянс

Соединенные Штаты высоко ценят стратегические отношения с Турцией и это остается неизменным. С таким заявлением выступил помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг на брифинге, посвященном реакции Вашингтона на покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

"Наши отношения в военной сфере остаются прочными, и мы продолжим участвовать с Турцией в многосторонних учениях, включая предстоящие учения в Грузии, Германии и на Украине", - цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос о членстве Турции в НАТО после покупки С-400, Трахтенберг заявил, что данное решение не является прерогативой США. "Это решение за альянсом. Турция - давний член НАТО и придерживается его требований".

Представитель Пентагона подчеркнул, что Турция не может обладать одновременно американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения и российскими ЗРС. "Наше решение о выводе Турции из программы F-35 не удивительно", - отметил Трахтенберг.

Ранее в Пентагоне оценили потери Анкары от исключения из программы F-35. По данным заместителя министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, речь идет о девяти миллиардах долларов, которые турецкая сторона могла бы получить благодаря своему вкладу в программу за все время ее действия.