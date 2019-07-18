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18.07.2019 00:35
Рубрика: В мире

Турция потеряет около 9 млрд долларов от исключения из программы F-35

Финансовые потери Турции от исключения из программы создания американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 составят около девяти миллиардов долларов. Об этом заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, выступая в среду перед журналистами.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Речь идет о девяти миллиардах, которые, как предполагалось, турецкая сторона могла бы получить благодаря своему вкладу в программу за все время ее действия. Кроме того, Анкара потеряет рабочие места и возможности для экономического развития в будущем, отметила Лорд.

"Все турецкие пилоты, обучавшиеся по программе F-35, а также инструкторы, которые в настоящий момент находятся в США, должны будут покинуть страну", - цитирует ТАСС. Еще около 20 военнослужащих из Турции, работающих в Пентагоне по реализации данной программы, не получат больше доступ к своим рабочим местам, подчеркнула Лорд.

Заместитель министра обороны также отметила, что исключение Турции из программы направленно на то, чтобы снизить риски для F-35. По ее словам, этот шаг не имеет отношения к решениям Конгресса по связанным с Россией санкциям.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не будут продавать Турции истребители F-35 в связи с поставками в эту страну российских ЗРС С-400. Американский лидер напомнил, что Турция разместила заказ на поставку 100 самолетов, однако не сможет купить больше, поскольку не отказалась от приобретения российских систем.

Первые поставки компонентов для С-400 в Турцию начались 12 июля. В США убеждены, что решение этой страны в отношении российских систем может подорвать потенциал американского истребителя F-35.

F-35 - многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

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